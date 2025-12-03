Матчи Скрыть

Бывший защитник "Пари НН" может стать игроком "Торпедо" - источник

Защитник Кирилл Гоцук может стать игроком московского "Торпедо".
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, московское "Торпедо" заинтересовано в услугах экс-защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, который на данный момент выступает за турецкий "Серик Беледиеспор". Зимой защитник может стать свободным агентом.

Ранее Кирилл Гоцук выступал за "Пари НН", самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", липецкий "Металлург" и "Елец", а в летнее трансферное окно присоединился к турецкому клубу "Серик Беледиеспор". Напомним, что тренером турецкого клуба до ноября текущего года был Сергея Юран, также за команду выступают несколько российских футболистов.

После 21 сыгранного тура московское "Торпедо" располагается на 15 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 21 баллом в своем активе.

Источник: Metaratings.

