По данным источника, пост главного тренера "Енисея" могут занять Александр Тарханов, Евгений Калешин или Александр Сторожук.
Напомним, ранее сегодня, 9 декабря, красноярский клуб объявил об уходе Андрея Тихонова по обоюдному согласию сторон.
"Енисей" находится на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги по итогам первой части сезона. Команда набрала 23 очка в 21 сыгранном туре.
Источник: Metaratings
Стало известно, кто может заменить Тихонова в "Енисее"
Стал известен список потенциальных претендентов на пост главного тренера красноярского клуба.
Фото: ФК "Енисей"