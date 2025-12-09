Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Стало известно, кто может заменить Тихонова в "Енисее"

Стал известен список потенциальных претендентов на пост главного тренера красноярского клуба.
Фото: ФК "Енисей"
По данным источника, пост главного тренера "Енисея" могут занять Александр Тарханов, Евгений Калешин или Александр Сторожук.

Напомним, ранее сегодня, 9 декабря, красноярский клуб объявил об уходе Андрея Тихонова по обоюдному согласию сторон.

"Енисей" находится на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги по итогам первой части сезона. Команда набрала 23 очка в 21 сыгранном туре.

Источник: Metaratings

