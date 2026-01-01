— Что самое дорогое купили себе?
— Квартиру. Но это недвижимость, не спонтанная покупка. Если говорить о хотелках, то брендовый рюкзак. Между первой мыслью о нем и самой покупкой прошло четыре года. Цена? Где-то 1200 долларов, - приводит слова Эмерсона "Матч ТВ".
С сентября 2024 года Эмерсон выступает за красноярский "Енисей". Ранее защитник был игроком екатеринбургского "Урала", "СКА-Хабаровска", а также выступал за украинские клубы.
По итогам 21 сыгранного тура красноярцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 23 набранными очками в своем активе Ранее клуб объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.
Экс-игрок "Урала" рассказал, за какую сумму он приобрел фирменный рюкзак
Защитник "Енисея" Эмерсон рассказал о самой дорогой покупке в своей жизни.
Фото: ФК "Енисей"