Бывший гендиректор "Локомотива" может занять аналогичную должность в "Торпедо"

По данным источника, бывший генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко является кандидатом на аналогичный пост в "Торпедо". Сообщается, что его кандидатура активно рассматривается высшим руководством московского клуба.
Леонченко находился в руководстве "железнодорожников" с декабря 2020-го и завершил свою работу 12 ноября прошлого года.
Черно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Первой Лиги по иторам 25 сыгранных туров. "Автозаводцы" набрали 30 очков и увеличили отрыв от зоны вылета до четырех баллов.
Источник: "Чемпионат"
