В "Родине" высказались о возможном подписании Дзюбы

- Всегда относился к Артёму с огромной симпатией, подчёркивал его профессиональные уникальность и силу, он лучший российский форвард своего времени, но для нас же гораздо важнее дорожить тем, что есть — тем коллективом, который сложился, той игрой и стилистикой, которые проповедуем.
Поэтому на данном этапе ориентируемся на наш костяк, к тому же не рассматриваем нападающих — доверяем нашим, - цитирует Зинина "Чемпионат".
Артем Дзюба с сентября 2024 года является игроком тольяттинского "Акрона", в нынешнем сезоне он вышел на поле в 22 матчах чемпионата России и записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
После 28 сыгранных туров московская "Родина" занимает второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 55 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего воронежского "Факела" на четыре балла. Ранее клуб ни разу не выступал в Российской Премьер-Лиге.