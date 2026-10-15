Тарханов прокомментировал назначение главным тренером "Енисея"

"Я же красноярец, поэтому не мог отказать клубу.
Я следил за командой, на всех играх был, у нас нормальные отношения, знаю ребят, с которыми еще в 2020 году со мной работали", - сказал Тарханов.
Ранее сегодня, 15 октября, футбольный клуб "Енисей" официально сообщил о том, что новым главным тренером команды станет Александр Тарханов. Специалист уже работал в клубе в 2020 году.
За свою карьеру заслуженный тренер России возглавлял ЦСКА, "Спартак", "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", "Кубань", а также болгарскую "Славию" и армянский "Пюник".
Источник: "Матч ТВ"