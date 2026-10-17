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"Енисей" проиграл "Торпедо" в первой игре после назначения Тарханова

Московское "Торпедо" одержало гостевую победу над красноярским "Енисеем" в 14-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо"
В начале первого тайма голами за "автозаводцев" отличились вингеры Степан Оганесян и Джонатан Окоронкво. В составе "Енисея" забитым мячом отличился полузащитник Александр Канаплин.

Александр Тарханов был назначен главным тренером красноярского клуба 15 октября.

Первая лига

14 тур

Голы: Канаплин, 33 - Оганесян, 13, Окоронкво, 14.

"Енисей": Антипин, Гюрджан, Шершов, Масловский, Богатырёв (Чуканов, 24), Канаплин (Кокоев, 73), Иванов, Надольский, Ломакин (Печура, 63), Мазурин, Окладников (Раткович, 63).

"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Шевченко, Берковский, Чурич (Орехов, 76), Погосов, Оганесян (Иваньков, 90+2), Юшин (Апеков, 61), Каштанов (Москвичев, 46), Окоронкво (Цыпченко, 61).

Предупреждения: Окоронкво, 38, Иванов, 69, Гюрджан, 87.

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