"Енисей" проиграл "Торпедо" в первой игре после назначения Тарханова

Фото: ФК "Торпедо"

В начале первого тайма голами за "автозаводцев" отличились вингеры Степан Оганесян и Джонатан Окоронкво. В составе "Енисея" забитым мячом отличился полузащитник Александр Канаплин.Александр Тарханов был назначен главным тренером красноярского клуба 15 октября.Канаплин, 33 - Оганесян, 13, Окоронкво, 14.Антипин, Гюрджан, Шершов, Масловский, Богатырёв (Чуканов, 24), Канаплин (Кокоев, 73), Иванов, Надольский, Ломакин (Печура, 63), Мазурин, Окладников (Раткович, 63).Солдатенко, Бозов, Бородин, Шевченко, Берковский, Чурич (Орехов, 76), Погосов, Оганесян (Иваньков, 90+2), Юшин (Апеков, 61), Каштанов (Москвичев, 46), Окоронкво (Цыпченко, 61).Окоронкво, 38, Иванов, 69, Гюрджан, 87.