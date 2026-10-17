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"Нефтехимик" в меньшинстве отдал в концовке победу "КАМАЗу"

"КАМАЗ" вырвал победу у "Нефтехимика" в матче 14-го тура Первой лиги (2:1).
Фото: ФК "Нефтехимик"
Защитник Платон Платонов вывел гостей вперед на 28-й минуте матча. На 85-й минуте хавбек Максим Лайкин сравнял счет, а спустя 7 минут нападающий Евгений Воронин вырвал для хозяев поля победу в дерби.

Отметим, с 50-й минуте команда из Нижнекамска играла вдесятером.

Первая лига

14 тур

Голы: Лайкин, 85, Воронин, 90+2 - Платонов, 28.

"КАМАЗ": Анисимов, Бурко, Ткачук, Аюкин (Лайкин, 56), Суханов (Мануйлов, 63), Хубаев (Султонов, 56), Защепкин, Попов, Акбашев, Семёнов, Уридия.

"Нефтехимик": Голубев, Печенкин, Платонов, Хомуха, Кахидзе, Пузанов, Шарифуллин, Сухомлинов, Алейников, Мукба, Котик (Джамилов, 52).

Предупреждения: Пузанов, 19, Хубаев, 27, Аюкин, 29, Печенкин, 30, Акбашев, 41, Котик, 42, Алейников, 45, Джамилов, 64, Бурко, 87, Уридия, 90+6.

Удаление: Пузанов, 50.

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