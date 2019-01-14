Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил уникальность нападающего "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси."Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Примеру без него. Было бы здорово, если бы он играл здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое.Месси является важной частью Примеры, но это ещё не всё, клубы и конкуренция делают нас очень сильными. Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Через некоторое время стало ясно, что это не сказалось на нас", — приводит слова функционера As.