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Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил уникальность нападающего "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси.

"Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Примеру без него. Было бы здорово, если бы он играл здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое.

Месси является важной частью Примеры, но это ещё не всё, клубы и конкуренция делают нас очень сильными. Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Через некоторое время стало ясно, что это не сказалось на нас", — приводит слова функционера As.

"Газета.ру"
Теги: Тебас Месси Барселона Роналду Ла Лига
Сегодня, 22:41
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