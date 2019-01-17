"Реал" минимально уступил "Леганесу", но вышел в следующий раунд Кубка Испании

"Реал" с минимальным счетом проиграл "Леганесу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.Тем не менее, в 1/4 финала вышел именно "сливочный" клуб, так как в первой встрече мадридцы одержали разгромную победу (3:0).Брэйтуэйт, 30.Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Эн-Несири, 70), Кравец (Сильва, 75), Эрасо, Ресио, Херард Гумбау (Арнаис, 63), Мерино, Брэйтуэйт.Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон (Сьос, 46), Вальверде, Каземиру, Иско (Гонсалес Перес, 68), Васкес (Диас, 86), Марселу, Винисиус Жуниор.Предупреждения: Ресио, 73. Винисиус Жуниор, 82. Каземиру, 90+1. Сьос, 90+1.