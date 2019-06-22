Дмитрий Черышев: думаю, в начале августа будет точно ясно, где Денис продолжит карьеру
Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, отметил неопределенность в вопросе, где продолжит карьеру его сын.
"Где Денис продолжит карьеру — самый главный вопрос, который интересует публику. И ничего на эту тему я не скажу… Потому что сам не знаю. Парень восстанавливается, начал потихонечку тренироваться в своем режиме. Думаю, со следующей недели будет работать с тренером по физподготовке. Есть определенные переговоры между спортивными менеджерами двух клубов. Насколько я понимаю, в этом процессе присутствует и агент. Но большего мы не знаем. Сами ждем новостей.
Насколько помню, чемпионат Испании стартует в 20-х числах августа. Думаю, в начале последнего летнего месяца "Валенсия" и "Вильярреал" начнут подготовку. Тогда уже точно все будет ясно", - цитирует Черышева-старшего "Матч ТВ".
"Где Денис продолжит карьеру — самый главный вопрос, который интересует публику. И ничего на эту тему я не скажу… Потому что сам не знаю. Парень восстанавливается, начал потихонечку тренироваться в своем режиме. Думаю, со следующей недели будет работать с тренером по физподготовке. Есть определенные переговоры между спортивными менеджерами двух клубов. Насколько я понимаю, в этом процессе присутствует и агент. Но большего мы не знаем. Сами ждем новостей.
Насколько помню, чемпионат Испании стартует в 20-х числах августа. Думаю, в начале последнего летнего месяца "Валенсия" и "Вильярреал" начнут подготовку. Тогда уже точно все будет ясно", - цитирует Черышева-старшего "Матч ТВ".