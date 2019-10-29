Азар: непросто играть под седьмым номером после Роналду и Рауля

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал, не чувствует ли давления, играя под 7-м номером."Непросто играть под 7-м номером после Роналду и Рауля. Но когда я выхожу на поле, я не думаю о числе, которое на футболке, потому, что я играю за команду. Счастлив, когда выхожу на "Бернабеу" и имею возможность играть за лучший клуб в мире", — цитирует Азара Campo de Estrellas.В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 7 матчах за клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.