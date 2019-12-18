Полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал столкновение защитника мадридцев Рафаэля Варана с игроком "Барселоны" Клеманом Лангле в перенесенной встрече 10-го тура Ла Лиги. Игра прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме Варан получил удар по ноге от Ленгле. Мадридцы требовали назначить пенальти за фол, однако арбитр посчитал, что это не тянет на нарушение.
"Находясь на поле, у меня были сомнения по этому эпизоду, но после того как я посмотрел видео с ногой Варана в перерыве, сомнений не оставалось — это пенальти.
Мы разгневаны, ведь судьи по крайней мере могли бы пересмотреть решение. Был бы назначен 11-метровый или нет, это уже другой вопрос, но момент нужно было посмотреть.
Мне не нравится VAR. С ошибками, скандалами и спорами футбол красивее на улице", — цитирует Каземиро Marca.
Sport24
Каземиро: после просмотра эпизода с Вараном в перерыве сомнений не осталось — это пенальти
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