Тодибо близок к переходу в "Милан"

Защитник "Барселоны" Жан Клер Тодибо близок к переходу в "Милан".



Как сообщает Sky Sport Italia, представители итальянского клуба уже провели встречу с 20-летним французским футболистом.



"Милан" хочет взять Тодибо в аренду до конца текущего сезона с опцией выкупа в размере 20 миллиона евро, а "Барселона" хочет сохранить первоочередной возможный обратный выкуп.



Тодибо в этом сезоне провел за каталонцев только три матча.