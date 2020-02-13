Ривалдо: если Месси уйдет из "Барселоны", то в Китай или MLS

Бывший футболист "Барселоны" Ривалдо считает, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси, в случае ухода из "Барсы", может продолжить карьеру в Китае или США.



"Не верю, что он может покинуть "Барселону". Думаю, что он завершит карьеру в "Барселоне", за которую выступает с 14 лет. У Месси большое влияние на "Барселону", как и у "Барселоны" на него.



Не думаю, что Месси сможет играть против "Барсы" в Лиге чемпионов. Поэтому даже если и решит уйти, то в Китай или MLS", - цитирует Ривалдо BetFair.



Напомним, Месси в последнее время был недоволен руководством "Барселоны". В СМИ сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Сити", который возглавляет Хосеп Гвардиола.