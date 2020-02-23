Игроков "Барселоны" обследуют перед игрой с "Наполи" в связи с мерами безопасности из-за коронавируса

Футболисты "Барселоны" будут обследованы перед матчем Лиги чемпионов с "Наполи".

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25 февраля "Барселона" сыграет с "Наполи" на "Сан Паоло" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.



По информации ESPN, вся делегация "Барселоны" по приезде в Неаполь будет обследована, и у всех произведут измерение температуры тела.



Те, у кого будет жар, будут немедленно доставлены в больницу.



Данная мера принята в связи с распространением коронавируса на Апеннинском полуострове.



Сегодня из-за коронавируса были перенесены сразу три матча итальянской Серии А, а также более 40 матчей в любительских лигах Италии.



В Италии на сегодняшний день погибло 2 человека от коронавируса, у 79 диагностирована инфекция.