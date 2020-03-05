Напомним, Эдегор в 2015 году перешел из "Стремгодсета" в "Реал". Сейчас футболист на правах аренды выступает за "Реал Сосьедад".
"Они приглашали нас в свою академию и на некоторые матчи в Лиге чемпионов. Мартин и его отец приняли во внимание многие вещи, прежде чем сделать выбор. "Барселона" тогда запретили заявлять новых игроков, и Мартин бы тогда продолжил играть в Норвегии. В итоге потом появился вариант с "Реалом".
Да, он хотел бы поиграть с Месси, ведь это лучший игрок в мире. В свою игру он все взял от Месси", - цитирует агента игрока AS.
Агент Эдегора рассказал, что игрок мог перейти в "Барселону"
Агент полузащитника "Реала" Мартина Эдегора рассказал, почему норвежец не перешел в "Барселону".
Фото: © Daisuke Nakashima
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