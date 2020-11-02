Хоакин - о Кумане: не стал бы нанимать его даже в качестве обслуживающего персонала

39-летний вингер "Бетиса" и экс-игрок сборной Испании Хоакин дал резкий комментарий о главном тренере "Барселоны" Рональде Кумане.

Фото: Getty Images

Хоакин играл под руководством Кумана в "Валенсии" в 2007-2008 годах и у хавбека остались негативные впечатления об этом периоде.



- Это был не самый лучший опыт в моей карьере. Не хочу говорить об этом. К счастью, это длилось недолго. Я бы не стал нанимать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала. Не собираюсь здороваться с ним, и вряд ли он собирается приветствовать меня, - передает слова Хоакина Cadena SER.



39-летний ветеран "Бетиса" Хоакин в своей карьере выступал также за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". В составе "Валенсии" и "Бетиса" полузащитник выиграл два Кубка Испании, один из них - под руководством Рональда Кумана. За сборную Испании Хоакин провел 52 матча, в которых забил 4 гола.