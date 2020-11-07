Куман объяснил, почему Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" в матче с "Бетисом"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, почему капитан каталонского клуба Лионель Месси не вышел на поле с первых минут в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

Фото: ФК "Барселона"