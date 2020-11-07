"Мы разговаривали накануне. Лео закончил матч против киевского "Динамо" с некоторым дискомфортом и не мог играть с самого начала. Поэтому мы оставили его в запасе. Если у Месси нет проблем, он всегда играет с первых минут", — передает слова Кумана AS.
Месси появился на поле после перерыва, заменив Ансу Фати. На 61-й минуте аргентинец забил первый свой гол в матче, реализовав 11-метровый удар. За 8 минут до конца встречи Месси оформил дубль после передачи Серхи Роберто.
"Барселона" благодаря победе над "Бетисом" набрала 11 очков и поднялась на 8-ю строчку в Ла Лиге.
Куман объяснил, почему Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" в матче с "Бетисом"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, почему капитан каталонского клуба Лионель Месси не вышел на поле с первых минут в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).
Фото: ФК "Барселона"
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