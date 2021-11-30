Напомним, Иосифов дебютировал за "Вильярреал" в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании против "Виктории" (8:0). Россиянин появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й минуте забил свой первый гол за испанский клуб.
"Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как "Вильярреал". Мне приятно, что у мальчишки появился шанс и он его использовал. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол - большой молодец.
Полузащитник Никита Иосифов перешел в "Вильярреал" летом 2021 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей за дубль испанской команды, в которых забил 3 гола. Контракт 20-летнего хавбека рассчитан до лета 2026 года. В России Иосифов выступал за "Локомотив". В составе первой команды "железнодорожников" полузащитник сыграл в 6 матчах
"Вильярреал" в испанской Ла Лиге идет на 12-м месте в таблице. Подопечные Эмери в 14 матчах набрали 16 очков. Ближайший матч "Вильярреал" проведет в субботу, 4 декабря, против "Севильи". Игра начнется в 16:00 мск.
Источник: "СЭ"
Дмитрий Черышев отреагировал на дебют Иосифова за основную команду "Вильярреала"
Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал дебют полузащитника Никиты Иосифова за основную команду "Вильярреала".
Фото: Getty images