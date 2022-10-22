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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Локомотив
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
П1 1.27X 5.5П2 10
Эвертон
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас1 тайм
Челси
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.23X 3.45П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
5 - 1 5 1
КадисЗавершен
Вальядолид
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 4X 3.4П2 1.93
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.8
Реал Мадрид
22:00
СевильяНе начат
П1 1.43X 5П2 7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 0 1 0
Специя2 тайм
Милан
19:00
МонцаНе начат
П1 1.46X 4.7П2 6.8
Фиорентина
21:45
ИнтерНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Байер
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
П1 2X 2.85П2 4.5
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Штутгарт1 тайм
П1 2.6X 3.7П2 2.6
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Бавария1 тайм
П1 50X 13П2 1.03
Фрайбург
0 - 0 0 0
Вердер1 тайм
П1 1.45X 3.8П2 9
Аугсбург
1 - 0 1 0
РБ Лейпциг1 тайм
П1 2X 3.15П2 4.05
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.6X 3.7П2 2.6

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монпелье
18:00
ЛионНе начат
П1 3.8X 3.75П2 1.96
Марсель
22:00
ЛансНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.3
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Рианчо: почему бы Черчесову не попробовать свои силы в Испании. Пусть покажет, какой он командир в Ла Лиге

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что хотел бы увидеть Станислава Черчесова главным тренером испанского клуба.
Фото: Getty Images
"Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результат с "Ференцварошем" в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в Ла Лиге", - приводит слова Рианчо Sport24.

Станислав Черчесов возглавляет венгерский клуб с декабря прошлого года. До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".

После 9 матчей "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Кроме того, подопечные Станислава Черчесова пока лидируют и в своей группе Лиги Европы, опережая "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В прошлом сезоне "Ференцварош" оформил золотой дубль, став победителем чемпионата и Кубка Венгрии.


Рианчо Черчесов Ференцварош
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