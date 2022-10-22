"Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результат с "Ференцварошем" в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018. Пусть покажет, какой он командир в Ла Лиге", - приводит слова Рианчо Sport24.
Станислав Черчесов возглавляет венгерский клуб с декабря прошлого года. До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
После 9 матчей "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Кроме того, подопечные Станислава Черчесова пока лидируют и в своей группе Лиги Европы, опережая "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В прошлом сезоне "Ференцварош" оформил золотой дубль, став победителем чемпионата и Кубка Венгрии.
Рианчо: почему бы Черчесову не попробовать свои силы в Испании. Пусть покажет, какой он командир в Ла Лиге
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что хотел бы увидеть Станислава Черчесова главным тренером испанского клуба.
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