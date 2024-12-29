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В "Реале Сосьедад" заявили, что не планируют отдавать Захаряна в аренду

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал, что тренеры видят потенциал российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
"Возможен ли вариант с арендой Захаряна зимой для набора практики? Мы не планируем его отдавать в аренду. Тренеры видят потенциал у Арсена, ему всего 21 год", - приводит слова Мундуате Sport24.

Летом 2023 года российский атакующий полузащитник Арсен Захарян сменил московское "Динамо" на "Реал Сосьедад". В нынешнем сезоне хавбек еще не появлялся на поле, так как восстанавливается после травмы и перенесенной операции.

За время, проведенное в Сан-Себастьяне, Захарян сыграл 40 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи за испанскую команду.

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