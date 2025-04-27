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Карпин высказался о будущем Захаряна в "Реале Сосьедад"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем Арсена Захаряна в испанском "Реале Сосьедад".
Фото: GETTY IMAGES
"Будет ли будущее Захаряна под угрозой после ухода главного тренера? Нет, а почему оно должно находиться под угрозой? При чем здесь Захарян и новый тренер? Его приобретал клуб, а не тренер", - цитирует Карпина Metaratings.

Ранее стало известно, что главный тренер "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль покинет пост по окончании этого сезона. При этом специалисте Арсен Захарян перешел в испанский клуб.

Напомним, что российский полузащитник получил повреждение во время предсезонной подготовки и не играл до февраля этого года. Всего на счету Захаряна в этом сезоне 4 матча во всех турнирах, 1 забитый мяч и 1 голевая передача. На данный момент россиянин восстанавливается после очередной травмы.

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