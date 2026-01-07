"Новый главный тренер доволен Захаряном, а сам Арсен работает без каких-либо проблем и готовится к матчу с "Хетафе". Тренер и клуб не рассматривают вариант с уходом Захаряна", - сказал Мундуате Sport24.
Арсен Захарян выступает в составе "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 15 матчей и забил 1 гол. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
В "Реале Сосьедад" высказались о Захаряне
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал об отношении главного тренера к Арсену Захаряну.
Фото: Global Look Press