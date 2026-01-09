"Попомни мое слово": Симеоне резко обратился к игроку "Реала" во время дерби

Встреча прошла в рамках полуфинала турнира. В одном из эпизодов первого тайма телекамеры зафиксировали, как аргентинский специалист обратился к бразильскому футболисту с резкой фразой: "Флорентино Перес тебя выгонит, попомни мое слово".
Победу в матче одержал "Реал" со счетом 2:1. Таким образом, мадридский клуб пробился в финал Суперкубка Испании. В решающем матче турнира "сливочные" сыграют с "Барселоной". Финал состоится 11 января, начало встречи - в 22:00 по московскому времени.
