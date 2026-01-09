"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - источник

Форвард Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в "Барселоне".

Фото: ФК "Барселона"

Каталонский клуб принял решение сохранить нападающего, выступающего за команду на правах аренды.



По информации Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых планирует активировать опцию выкупа игрока у "Манчестер Юнайтед". В случае окончательного оформления сделки английский клуб получит за футболиста 30 миллионов евро.



В текущем сезоне Ла Лиги Рэшфорд принял участие в 18 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

