"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - источник

Форвард Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в "Барселоне".
Фото: ФК "Барселона"
Каталонский клуб принял решение сохранить нападающего, выступающего за команду на правах аренды.

По информации Mundo Deportivo, руководство сине-гранатовых планирует активировать опцию выкупа игрока у "Манчестер Юнайтед". В случае окончательного оформления сделки английский клуб получит за футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Рэшфорд принял участие в 18 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

