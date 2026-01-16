Ла Лига выступила с заявлением после инцидента с Винисиусом

Во время встречи 1/8 финала Кубка Испании между "Альбасете" и "Реалом" вингер мадридцев столкнулся с оскорблениями, после чего Ла Лига публично обозначила свою позицию и поддержала игрока.
- Ла Лига осуждает любые расистские оскорбления. На поле и за его пределами нет места тем, кто ненавидит. Винисиус, мы с тобой, - говорится в сообщении.
Сам матч завершился поражением "Реала" со счетом 2:3 - команда вылетела из турнира.
Бразилец выступает за мадридскую команду с 2018 года. На его счету 350 матчей за клуб, в которых он забил 112 голов и оформил 91 ассист на партнёров.
Фото: ФК "Реал Мадрид"