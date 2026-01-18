Матчи Скрыть

Мостовой: может Захаряну стоит поменять клуб?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о футболисте "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images
"Главная проблема Захаряна в травмах. Только кто нам ответит, почему они так часто у него случаются. Какой-то замкнутый круг, вообще не понимаешь. Может, стоит перезагрузиться и поменять клуб? Такое бывает. Как он сможет заиграть в "Сосьедад", если у него постоянные травмы? Нужна перезагрузка", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что игрок пропустит матч против "Барселоны" из-за повреждения левой камбаловидной мышцы.

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

