"Реал" обыграл "Вильярреал" и обошёл "Барселону" в таблице Ла Лиги

"Реал" увёз три очка из Вильярреала, обыграв хозяев в матче 21-го тура чемпионата Испании со счётом 2:0.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе: француз дважды поразил ворота соперника. Первый мяч он забил на 47-й минуте, а второй оформил уже в компенсированное время - на 90+2-й, реализовав пенальти.

Эта победа стала для мадридцев третьей подряд во всех турнирах. "Реал" набрал 51 очко и после 21 сыгранного матча поднялся на первое место в таблице Ла Лиги. "Вильярреал" же продлил серию неудач до трёх поражений и идёт четвёртым.

