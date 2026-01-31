"Барселона" забила три мяча "Эльче" в выездном матче

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Эльче" принимал "Барселону".

Фото: AS

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.



Каталонский клуб быстро вышел вперед - уже на шестой минуте отличился Ламин Ямаль. Хозяева сумели восстановить равновесие в середине первого тайма, когда мяч забил Альваро Родригес. Однако еще до перерыва "Барселона" снова повела в счете благодаря точному удару Феррана Торреса. Позже Маркус Рашфорд отправил третий мяч в ворота "Эльче".



После 22 сыгранных матчей "Барселона" набрала 55 очков и лидирует в чемпионате Испании. "Эльче" с 24 баллами располагается на 14-й позиции.

