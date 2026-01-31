В "Реале" признали провал перестройки полузащиты - источник

В руководстве " Реала " признали просчёты в формировании состава, прежде всего - в линии полузащиты.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Об этом сообщил журналист Антон Меана. По информации источника, в клубе пришли к выводу, что стратегия смены поколений в центре поля, разработанная несколько лет назад, не дала ожидаемого эффекта. Мадридцам не удалось полноценно компенсировать уход Каземиро, Тони Крооса и Луки Модрича, что напрямую отразилось на качестве игры команды.



Сообщается, что в "Реале" уже готовятся к активной работе на летнем трансферном рынке. Основной акцент будет сделан именно на усилении полузащиты, которую в клубе считают самой проблемной зоной.