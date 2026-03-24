"ПСЖ" готовит рекордный трансфер за 350 млн евро - источник

"ПСЖ" проявляет серьёзный интерес к Ламину Ямалю.

Фото: Getty Images

По информации Pitch Pulse, парижский клуб готовит предложение за игрока "Барселоны" в размере до 350 миллионов евро, что может стать рекордом мирового трансферного рынка.



Французская сторона также рассматривает вариант сделки с включением нападающего Дезире Дуэ. Ранее каталонцы уже отклоняли предложение "ПСЖ" на уровне 250 миллионов евро и не планируют расставаться с игроком.

Барселона