Матчи Скрыть

"ПСЖ" готовит рекордный трансфер за 350 млн евро - источник

"ПСЖ" проявляет серьёзный интерес к Ламину Ямалю.
Фото: Getty Images
По информации Pitch Pulse, парижский клуб готовит предложение за игрока "Барселоны" в размере до 350 миллионов евро, что может стать рекордом мирового трансферного рынка.

Французская сторона также рассматривает вариант сделки с включением нападающего Дезире Дуэ. Ранее каталонцы уже отклоняли предложение "ПСЖ" на уровне 250 миллионов евро и не планируют расставаться с игроком.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится