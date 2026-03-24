"Реал" принял решение по будущему Винисиуса - Романо

Мадридский "Реал" продолжает переговоры с Винисиусом Жуниором о продлении контракта.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. Руководство клуба довольно выступлениями бразильца, а президент Флорентино Перес лично заинтересован в том, чтобы сохранить игрока в команде. Переговорный процесс продолжается, решение остаётся за самим футболистом.



В текущем сезоне он провёл 43 матча, записав на свой счёт 17 голов и 12 результативных передач.