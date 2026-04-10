Назван кандидат на пост главного тренера "Реала" - RMC Sport

Дидье Дешам может продолжить карьеру в "Реале".

Мадридский клуб рассматривает вариант с приглашением действующего тренера сборной Франции на фоне неопределённости с тренерской позицией. По данным RMC Sport, в клубе допускают смену наставника, так как команда рискует завершить сезон без трофеев. Французский специалист входит в число возможных кандидатов.



Ожидается, что Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.