"Реал" установил антирекорд при Арбелоа

"Реал" потерял очки в домашнем матче с "Жироной" - встреча 31-го тура Ла Лиги завершилась со счётом 1:1.

Этот результат продлил серию без побед мадридской команды до трёх матчей во всех турнирах.



Кроме того, при Альваро Арбелоа "сливочные" показывают худший показатель по пропущенным мячам в XXI веке - за 20 игр при этом специалисте команда пропустила 24 раза.



В таблице Ла Лиги "Реал" идёт вторым. Отставание от "Барселоны" составляет шесть очков, при этом у каталонцев есть матч в запасе.