"Поговорим с руководством клуба". Представитель Захаряна - о будущем россиянина

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о будущем россиянина.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Голубина, необходимо узнать планы клуба и Захаряна, а затем принимать решение.

- Конечно, для молодого футболиста основное — игровая практика, Захаряну нужно играть.
Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена. Из этого и будем исходить, - цитирует Голубина "Матч ТВ".

Арсен Захарян является игроком "Реала Сосьедад" с августа 2023 года - контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Всего в текущем сезоне Захарян вышел на поле в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Также россиянин стал обладателем Кубка Испании в составе "Реала Сосьедад".

