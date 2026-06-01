"Барселона" готова подписать Бернарду Силву, но есть одно условие - источник

Переход Бернарду Силвы в "Барселону" становится всё более вероятным.



По информации TV3, каталонский клуб уже согласовал основные условия сотрудничества с представителем португальского полузащитника Жорже Мендешем. Сообщается, что кандидатуру опытного хавбека также одобрил наставник сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик. После ухода из "Манчестер Сити" Силва получил статус свободного агента, что делает сделку особенно привлекательной для каталонцев.



Однако официальное оформление трансфера пока поставлено на паузу. Руководство "Барселоны" намерено сначала решить кадровые и финансовые вопросы, чтобы освободить место в составе и снизить нагрузку на зарплатную ведомость.



По данным источника, ключевым условием для подписания португальца остаётся продажа одного из полузащитников - Марка Касадо или Руни Бардгджи. Ближе к уходу считается Бардгджи, интерес к которому проявляет "Аякс". В случае с Касадо наиболее активным претендентом называют "Монако".