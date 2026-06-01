Пономарёв встал на защиту нового тренера ЦСКА

- Бывает, что человек не играл сам, но понимает футбол - даже лучше, чем заслуженный ветеран, который игру не видит. Таких примеров масса. Тарасов стал великим тренером, а играть не умел. Юрген Клопп, Мусаев тоже не играли. Будет сложно, но может Игдисамов сможет стать великим, посмотрим, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт".
Напомним, Игдисамов руководил ЦСКА в концовке прошлого сезона после ухода Фабио Челестини, а затем получил полноценный контракт. По итогам чемпионата армейцы заняли пятое место, а в Кубке России дошли до финала Пути регионов.