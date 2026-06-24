Альварес может покинуть "Атлетико" без активации клаузулы - источник

"Барселона" получила ещё один возможный путь к трансферу Хулиана Альвареса.



Фото: Getty Images

Как пишет Mundo Deportivo, аргентинский форвард теоретически может покинуть "Атлетико" без активации прописанной в контракте клаузулы в размере 500 миллионов евро.



По информации источника, испанское законодательство позволяет футболисту в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с клубом. В таком случае размер компенсации определяет суд, если стороны не смогут договориться самостоятельно. При этом новый клуб игрока будет нести ответственность за выплату установленной суммы.



Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация обязана зарегистрировать футболиста, обеспечивая его право на труд до вынесения судебного решения. В публикации также подчёркивается, что ФИФА не сможет вмешаться в спор между двумя испанскими клубами.

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Барселона