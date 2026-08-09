Московский клуб занимается поиском вариантов продолжения карьеры для обоих футболистов.
По информации Metaratings, красно-белые рассматривают разные форматы сделок: игроков могут как отдать в аренду, так и продать. При этом конкретных предложений по Хлусевичу и Зиньковскому на данный момент нет.
Оба футболиста часть прошлого сезона провели в других командах. Зиньковский выступал на правах аренды за "Сочи", тогда как Хлусевич во второй половине кампании защищал цвета "Ахмата".
"Спартак" планирует расстаться с двумя российскими игроками - источник
"Спартак" готов расстаться с Даниилом Хлусевичем и Антоном Зиньковским.
Фото: ФК "Спартак"