Уныло было всё. «Локомотив» не смог обыграть «Акрон» и всё больше напоминает команду без перспектив

8 августа в стартовом матче третьего тура РПЛ «Локомотив» принимал «Акрон». Тольяттинцы подходили к игре с двумя поражениями в двух стартовых матчах и с разницей забитых и пропущенных мячей 1:7 (а с учётом Кубка -- 1:11!). Казалось бы, более удобного соперника для команды, которая хочет реабилитироваться перед своими болельщиками, придумать сложно.
Но получились "баранки" на табло. И, пожалуй, именно этот счёт лучше всего характеризует то, что происходило на поле.
Матч начался с довольно сумбурного футбола, что называется, "бей-беги". Ни о какой красивой комбинационной игре в первые минуты говорить не приходилось. Но самое неприятное для хозяев заключалось в том, что постепенно аутсайдеры из Тольятти прибрали к себе инициативу. «Акрон» отнюдь не выглядел командой, которая приехала в Москву исключительно за тем, чтобы отсидеться в обороне. Более того, в первом тайме именно гости были ближе к тому, чтобы открыть счёт. Особенно опасными оказались "стандарты": после штрафных и угловых возникала паника даже не в штрафной «Локомотива», а в его вратарской. И надо отметить, железнодорожникам очень повезло, что после них розыгрышей мяч не побывал в сетке ворот хозяев.
Наверное, и болельщики, и сами футболисты всё-таки надеялись, что именно в этом матче получится исправить неудачно начавшийся сезон. После двух туров у команды было всего одно очко — явно не тот старт, на который рассчитывали в клубе, особенно после бронзового прошлого сезона.
Правда во втором тайме «Локомотив» выглядел чуть предпочтительнее. Хозяева больше владели мячом, чаще били по воротам, создавали определённое давление. Но вперёд их, по всей вероятности, гнал только титул бронзового призёра прошлогоднего чемпионата. И только.
Потому что очень бледно выглядели лидеры команды. Алексей Батраков, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев — от футболистов, которые должны определять игру команды, хотелось увидеть гораздо большего. Можно, конечно, сетовать на то, что «Локомотив» потерял в межсезонье Данилу Пруцева, Дмитрий Баринова и Дмитрия Воробьёва. Можно сказать, что Сергей Пиняев после очень хорошего матча против ЦСКА подустал. Но всё это никак не может оправдать то уныние, которое сквозило во всех действиях «Локомотива» как минимум полтора тайма.
Проблема ведь не в одном конкретном футболисте. Проблема гораздо глубже. Ведь «Локомотив» не приобрёл в межсезонье ни одного футболиста, который действительно усилил бы основной состав. И вот это уже вопрос непосредственно к руководству клуба.
Пруцев и Воробьёв ушли. А кто пришёл им на замену? Откровенная молодёжь, хотя это и отрадно, поскольку сам по себе выход молодых футболистов в стартовом составе — совершенно не проблема. Наоборот, любой нормальный клуб должен растить своих игроков. Но одно дело, когда молодой футболист постепенно входит в сильный состав, а другое — когда он оказывается в основе потому, что клуб не позаботился о полноценной замене ушедшим игрокам. Но разве вина молодого Ильи Еремеева, что в нынешнем «Локомотиве» он должен решать задачи, которые ещё совсем недавно решали более опытные футболисты?
И здесь возникает главный вопрос: а к какой станции вообще движется «Локомотив»? Если команда взяла "бронзу" прошлого чемпионата, логично предположить, что следующим шагом должно быть усиление. Что клуб попробует сделать состав ещё сильнее. Что будут приобретены футболисты, способные добавить качества и конкуренции. Но пока мы видим совершенно другую картину.
Ключевые игроки уходят, а на их место приходят молодые ребята, которым ещё только предстоит доказывать свою состоятельность на уровне Премьер-лиги. И всё это очень странно выглядит на фоне высказанных перед сезоном амбиций клуба (Галактионов заявлял, что команда планирует выступить не хуже сезона 2025/2026). Особенно если посмотреть на то, как стартовали другие команды, заведомо числящиеся середнячками. «Балтика», «Крылья Советов», «Ростов», «Динамо» из Махачкалы уже показали, что собираются огрызаться в каждой игре. И это особенно важно. Потому что в нынешнем чемпионате никто не собирается заранее отдавать «Локомотиву» место наверху только потому, что у него богатая история и пьедестал прошлого сезона.
Более того, своей невыразительной игрой «Локомотив» фактически помог «Акрону» преодолеть собственные трудности. Тольяттинцы впервые в сезоне не проиграли, впервые в сезоне не пропустили и нанесли полтора десятка ударов по воротам — это рекорд команды в нынешнем чемпионате. Вот это, пожалуй, самое показательное. Команда, которая в первых двух турах пропустила семь мячей, приехала на «РЖД Арену» и впервые сохранила свои ворота в неприкосновенности. Команда, которая до этого не могла набрать очки, уехала из Москвы с ничьей.
Не добавили оптимизма и события после финального свистка. В микс-зоне футболисты «Локомотива» тоже были весьма невнятны. Илья Лантратов, Александр Сильянов и другие представители команды дежурно говорили о том, что ситуацию надо исправлять, что очки надо набирать, что "команда всё понимает". В общем, озвучивали вполне естественные тезисы для любой команды, которая неудачно начала чемпионат. Но от этих слов становилось только тоскливее. Потому что хотелось услышать не очередное «будем исправлять», а понимание того, как именно это собираются делать.
На послематчевой пресс-конференции Михаил Галактионов сказал немногим лучше. Мол, все понимают, что это не тот результат, которого ждали болельщики. Мол, будем исправлять ситуацию.
Разумеется, руководство может предпринять какие-то меры, а именно — уволить Галактионова. Кстати, в кулуарах уже начали шептаться об этом. Однако это будет выглядеть банальным снятием с себя ответственности: мол, главный тренер не подготовил команду к сезону. Тем более что пошли слухи, будто на место Михаила Михайловича уже кто-то есть. А этот "кто-то" якобы готов возглавить «Локомотив», но с кадровыми перестановками в составе. Повторюсь: это не более чем слухи в "подтрибунном помещении". Но, как говорится, дыма без огня…
Однако главный вопрос всё равно остаётся прежним: как исправлять ситуацию, если руководство клуба не сделало ничего, чтобы усилить состав, при этом потеряв ключевых игроков? Возможно, уже в Оренбурге, где «Локомотив» традиционно играет довольно удачно, команда выйдет более мобилизованной. Очень хочется надеяться, что наставник найдёт мотивационные слова для своих подопечных. Но это же не команда ДЮСШ, которой надо объяснять, что в каждом матче надо выкладываться. Это всё-таки профессионалы. Каждый должен мотивировать себя в первую очередь сам.
И если для того, чтобы футболисты «Локомотива» начали играть с полной отдачей, тренеру приходится искать какие-то особенные мотивационные слова, то это уже отдельная проблема.
Есть ещё одна деталь, которую невозможно не заметить.
Трибуны. На матче в многомиллионной Москве зрителей было чуть более восьми тысяч. Для стадиона «РЖД Арена», способного вместить почти 30 тысяч человек, это далеко не впечатляющая цифра. И дело даже не в сухой статистике посещаемости. Дело в ощущении. Когда команда играет в Москве перед пустеющими трибунами, когда от неё не исходит ни энергии, ни ощущения большого футбольного события, возникает закономерный вопрос: а почему зритель вообще должен идти на стадион? Болельщик может простить поражение, может простить ошибку. Даже может простить неудачный сезон. Но очень трудно простить безразличие и отсутствие ощущения, что команда действительно хочет победить. А именно этого ощущения в матче с «Акроном» очень не хватало. Особенно в первом тайме
В итоге «Локомотив» после трёх туров имеет всего два очка. Побед нет. И если ничего не изменится, борьба за верхнюю часть таблицы очень быстро может превратиться в борьбу совершенно за другие задачи. Боюсь, что с такой политикой клуба «Локомотиву» будет по силам бороться только за первую восьмёрку. И это уже будет довольно грустный результат для команды, которая ещё совсем недавно была не только грозным соперником для лидеров, но и, собственно, была лидером РПЛ.
Пока же бронза прошлого чемпионата выглядит не как фундамент для дальнейшего роста, а как единственное яркое пятно на фоне нынешней картины. А картина эта действительно унылая.
Конечно, сезон только начался. Всё ещё можно исправить. У «Локомотива» впереди десятки матчей, и одна победа способна изменить настроение вокруг команды. Но для этого нужно что-то менять. Потому что просто повторять после каждого матча, что «ситуацию надо исправлять», — уже недостаточно. Пока «Локомотив» выглядит командой, которая сама не очень понимает, что именно она собирается исправлять и за счёт чего собирается это делать. А чемпионат ждать не будет, тем более что конкуренты уже показали: они готовы биться в каждой игре.
И если «Локомотив» продолжит в том же духе, очень скоро бронзовый призёр прошлого сезона может обнаружить себя совсем не там, где рассчитывал оказаться.