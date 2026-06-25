Стали известны планы "Реала" по Винисиусу - источник

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" остаётся открытым.



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Как пишет журналист Хосе Феликс Диас, руководство мадридского клуба намерено вернуться к вопросу продления контракта с бразильским форвардом после завершения чемпионата мира.



По информации источника, переговоры между сторонами должны состояться в ближайшее время. Если футболист и клуб не смогут прийти к соглашению по новому договору, в Мадриде готовы рассмотреть альтернативные варианты развития ситуации, включая трансфер игрока.



Нынешний контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года.