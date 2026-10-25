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Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала"

Сегодня, 25 октября, в матче 10-го тура чемпионата Испании состоится эль класико между "Барселоной" и мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images
Встреча пройдёт на стадионе "Камп Ноу" и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Тренерские штабы определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

"Барселона": Гарсия, Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт, Фермин Лопес, Родри, Педри, Ямаль, Рафинья, Гордон.

"Реал": Лунин, Кукурелья, Конате, Хёйсен, Вальверде, Тчуамени, Бернарду Силва, Диоманде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе.

Перед очной встречей каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав максимальные 27 очков в девяти матчах. Мадридский клуб располагается на третьей строчке с 21 баллом.

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