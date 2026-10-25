Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала"

Встреча пройдёт на стадионе "Камп Ноу" и начнётся в 23:00 по московскому времени.
Тренерские штабы определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.
"Барселона": Гарсия, Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт, Фермин Лопес, Родри, Педри, Ямаль, Рафинья, Гордон.
"Реал": Лунин, Кукурелья, Конате, Хёйсен, Вальверде, Тчуамени, Бернарду Силва, Диоманде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе.
Перед очной встречей каталонцы лидируют в Ла Лиге, набрав максимальные 27 очков в девяти матчах. Мадридский клуб располагается на третьей строчке с 21 баллом.