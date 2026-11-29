Хет-трик Рафиньи помог "Барселоне" разгромить "Депортиво"

"Барселона" одержала крупную выездную победу над "Депортиво" в рамках 14-го тура чемпионата Испании - 5:1.

Фото: Marca

Три из пяти мячей каталонской команды забил бразильский вингер Рафинья. Также ворота хозяев поразили Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Автором единственного гола клуба из Ла-Коруньи стал Пьер-Эмерик Обамеянг.



Благодаря этой победе сине-гранатовые увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице Ла Лиги до пяти очков. В активе каталонцев 39 баллов, у "Атлетико" - 34. "Депортиво" с 15 очками занимает 13-е место.

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Барселона