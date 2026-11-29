Гости ушли на перерыв с преимуществом в один мяч благодаря голу Тони Мартинеса на 22-й минуте. На 61-й минуте Анхель Перес удвоил преимущество "Алавеса", а спустя восемь минут Килиан Мбаппе сократил отставание мадридцев.
Отыграться подопечным Жозе Моуринью не удалось. Кроме того, на 88-й минуте полузащитник "Реала" Джуд Беллингем был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку за симуляцию.
После 14 проведённых встреч в активе "Реала" 33 очка, с которыми столичный клуб занимает третье место в Ла Лиге. "Алавес" с 19 баллами располагается на восьмой строчке.
"Реал" сенсационно проиграл "Алавесу". Беллингем был удалён с поля
"Реал" потерпел домашнее поражение от "Алавеса" (1:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS