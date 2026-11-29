Фото: ФК "Реал Мадрид"

Поздравляю Кике с выбранной тактикой. Единственное, что я могу ему поставить в упрек, — это некрасивый поступок с выбрасыванием мячей на поле. В футболе так уже никто не делает", - цитирует Моуринью Marca.

"Вчера мы тренировались, чтобы подготовиться к матчу с командой, которая будет играть в такой оборонительный футбол. Они сбили темп игры, сократили чистое игровое время и тем самым усложнили нам задачу.Вчера, 28 ноября, состоялся матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" принимал у себя дома "Алавес". Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1. Единственный гол в составе хозяев поля забил нападающий Килиан Мбаппе на 69-й минуте.Таким образом команда Жозе Моуринью прервала свою шестиматчевую победную серию в чемпионате Испании и не сумела догнать по очкам "Барселону". С 33 набранными баллами "сливочные" замыкают топ-3 турнирной таблицы.