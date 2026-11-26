Захарян включен в заявку "Реала Сосьедад" на матч Лига Европы с "Кристал Пэлас"
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян может сыграть в 5-м туре общего этапа ЛЕ.
Пресс-служба "Реала Сосьедад" опубликовала заявку команды на гостевой матч против "Кристал Пэлас" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян вошел в список доступных для тренерского штаба игроков.
Встреча между командами сосотоится сегодня, 26 ноября, в Лондоне. Начало - в 23:00 по московскому времени.
В этом сезоне на счету 23-летнего Захаряна два забитых гола в 8 играх за испанский клуб во всех турнирах.