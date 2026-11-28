Испанский тренер Хосеп Гвардиола рассказал, может ли он когда-то снова тренировать "Баварию" или "Барселону".

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"Вернусь ли я в "Баварию"? Я до сих пор поддерживаю связь с Ули Хенессом и Румменигге, но стоит ли мне возвращаться в клуб, который я уже тренировал? Например, я не вернусь в "Барселону".

У "Баварии" есть фантастический тренер — Компани. А потом придет новый, молодой тренер", - цитирует Гвардиолу Sport.es.Хосеп Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонская команды дважды выиграла Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также три раза становилась чемпионом Испании. Всего при испанце сине-гранатовые завоевали 14 трофеев.С 2013 по 2016 год специалист работал главным тренером мюнхенской "Баварии".