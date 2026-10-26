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"Реал" благодаря дублю Мбаппе обыграл "Барселону"

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счётом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
Победу гостям принёс дубль нападающего Килиана Мбаппе. Счёт был открыт на 41-й минуте, когда французский форвард вывел мадридцев вперёд. На 61-й минуте Рафинья восстановил равенство после передачи Педри.

Развязка наступила на 87-й минуте. Мбаппе вновь поразил ворота каталонцев и установил окончательный результат встречи.

"Реал" прервал девятиматчевую победную серию "Барселоны" в Ла Лиге.

Чемпионат Испании

10 тур

Голы: Рафинья, 61 - Мбаппе, 41, 87

"Барселона": Гарсия, Канселу, Мартин, Кубарси, Эспарт, (Бальде, 30), Фермин Лопес, (Де Йонг, 75), Родри, Педри, Ямаль, Рафинья, (Жезус, 86), Гордон, (Адейеми, 86).

"Реал": Лунин, Кукурелья, Конате, Хёйсен, Вальверде, (Дюмфрис, 61), Тчуамени, Бернарду Силва, (Камавинга, 80), Диоманде, (Эспи, 90+3), Беллингем, Гюлер, (Трент, 90+3), Мбаппе.

Предупреждения: Тчуамени, 46, Гордон, 85, Хёйсен, 90+2, Мбаппе, 90+4, Бальде, 90+6, Адейеми, 90+6

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