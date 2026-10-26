Моуринью оценил судейство в матче "Барселона" - "Реал"

- Конечно, "Барселона" отреагировала во втором тайме, но мы оставались очень спокойными и организованными, и даже при счёте 1:1 мы не теряли самообладания.
Повторюсь, победили сильного соперника с арбитром, который, я думаю, провёл отличный матч. ВАР, как мне кажется, проспал 60-ю минуту - это была явная красная карточка Канселу - но это был великолепный матч, - цитирует Моуринью Marca.
Победу "Реалу" принёс дубль Килиана Мбаппе. Мадридцы набрали 24 очка и занимают третье место в чемпионате Испании, тогда как "Барселона" сохранила лидерство с 27 баллами.