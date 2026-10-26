Моуринью оценил судейство в матче "Барселона" - "Реал"

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Повторюсь, победили сильного соперника с арбитром, который, я думаю, провёл отличный матч. ВАР, как мне кажется, проспал 60-ю минуту - это была явная красная карточка Канселу - но это был великолепный матч, - цитирует Моуринью Marca.