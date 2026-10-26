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Моуринью оценил судейство в матче "Барселона" - "Реал"

Наставник "Реала" Жозе Моуринью остался доволен выступлением своей команды после победы над "Барселоной" (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги.
Фото: Getty Images
Португальский специалист отметил организованность мадридцев и отдельно прокомментировал работу арбитров.

- Конечно, "Барселона" отреагировала во втором тайме, но мы оставались очень спокойными и организованными, и даже при счёте 1:1 мы не теряли самообладания.

Повторюсь, победили сильного соперника с арбитром, который, я думаю, провёл отличный матч. ВАР, как мне кажется, проспал 60-ю минуту - это была явная красная карточка Канселу - но это был великолепный матч, - цитирует Моуринью Marca.

Победу "Реалу" принёс дубль Килиана Мбаппе. Мадридцы набрали 24 очка и занимают третье место в чемпионате Испании, тогда как "Барселона" сохранила лидерство с 27 баллами.

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